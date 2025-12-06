Scacchi | Moroni solo in vetta ai Campionati Italiani 2025 Lotta aperta nei tornei femminile e Under 20

Va in archivio la terzultima giornata dei Campionati Italiani di scacchi a Spilimbergo, e tutto inizia a prendere una piega definita in tutti e tre i tornei che si stanno disputando in questo che è l'evento principe del panorama tricolore. Innanzitutto nell'8° turno degli Assoluti c'è la vittoria di Luca Moroni nei confronti di Francesco Bettalli in un vero e proprio big match, considerato che entrambi erano a 4,5. Si decide tutto in uscita dal mediogioco, quando un paio di errori di Bettalli, con il Nero, consentono al Grande Maestro di Desio un attacco decisivo contro il lato di Re che si conclude alla 38a mossa (si sarebbe entrati in un finale di Donna contro Torre con pedone in più per il Bianco).

