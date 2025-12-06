Sassuolo travolgente Fiorentina al tappeto | Volpato guida la rimonta De Gea affonda i viola

Il Mapei Stadium vive una di quelle giornate che cambiano il ritmo di un campionato. La Fiorentina trova subito il vantaggio grazie al rigore trasformato da Mandragora, freddo nel punire l’uscita scomposta di Muric su Parisi. Una partenza perfetta che illude i viola, avanti al termine di una discussione sul dischetto tra Kean e lo stesso Mandragora, con Ranieri a ristabilire le gerarchie. La risposta del Sassuolo, però, è immediata e brutale. A firmarla è Cristian Volpato, che si accentra dalla destra e scarica un destro carico di veleno che, deviato da Ranieri, sorprende un De Gea tutt’altro che impeccabile. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Sassuolo travolgente, Fiorentina al tappeto: Volpato guida la rimonta, De Gea affonda i viola

Argomenti simili trattati di recente

La Fiorentina paga oggi la scelta del 3-5-2 costruito su Dodo e Gosens: senza esterni veri e con entrambi fuori forma, la squadra di Vanoli è “monca” e ultima in classifica. A gennaio servirà correggere la rotta, ma intanto la trasferta di Sassuolo diventa già deci - facebook.com Vai su Facebook

Serie A Women's Cup, 3ª giornata - Festa Roma, Sassuolo messo al tappeto: è Final Four - Con la giornata di ieri, hanno preso il via gli ultimi 90' che questo pomeriggio decreteranno le due squadre che, insieme alle già qualificate Lazio e Inter, prenderanno parte alla Final Four della ... Segnala tuttomercatoweb.com

Sinfonia Como in Coppa: Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo. Ora c'è la Fiorentina - In 41 minuti, i primi, la squadra di Fabregas macina gioco e realizza tre gol, regalandosi la sfida di dicembre sul campo della Fiorentina al Franchi. Da gazzetta.it

Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy - All’Enzo Rossi di Sassuolo, le locali sono state superate di misura grazie a una rete realizzata da Janogy a fine primo tempo. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Fiorentina Femminile, si riparte dal Sassuolo. Cherubini. "Siamo pronte" - Sulla scia positiva del pareggio contro l’Inter e della vittoria al fotofinish contro il Milan, la Fiorentina si prepara a partire per l’Emilia Romagna dove domenica alle ore 18. Si legge su lanazione.it