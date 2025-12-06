Sassuolo in ansia per Pinamonti | botta alla caviglia contro la Fiorentina rischio stop in vista del Milan

La vittoria contro la Fiorentina passa in secondo piano in casa Sassuolo: a tenere tutti col fiato sospeso sono le condizioni di Andrea Pinamonti, costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia destra nel secondo tempo della sfida del Mapei Stadium. Il centravanti neroverde, titolare dal primo minuto, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo poco più di 50 minuti, lasciando spazio a Cheddira e facendo subito temere uno stop non banale. Come è arrivato l’infortunio. L’episodio nasce da un contrasto in area con un difensore della Fiorentina su un pallone alto. Nel salto il duello è regolare, ma è nella ricaduta che qualcosa va storto: Pinamonti appoggia male il piede destro, la caviglia si gira e l’attaccante cade a terra dolorante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

