Sassuolo Fiorentina pagelle viola | se stecca anche De Gea sono guai si salva solo Mandragora

Reggio Emilia, 6 dicembre 2025 – Ecco le pagelle della Fiorentina nella sfida contro il Sassuolo. De Gea 4 - «Houston abbiamo un problema». Perché se anche il portierone stecca diventa una corsa di recupero in salita. Incerto, quasi impacciato, sul tiro di Volpato, forse tradito dalla traiettoria con leggera deviazione sotto le gambe di Ranieri. Ma che sia una giornata da incubo si vede anche nelle scelte di rinvio. Bene su Muharemovic ma resta un episodio perché ancora una volta non esce e becca il 2-1 con la complicità di reparto. Comuzzo 5 - Torna titolare per la squalifica di Pongracic in una gara delicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo Fiorentina, pagelle viola: se stecca anche De Gea sono guai, si salva solo Mandragora

