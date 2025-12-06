Sassuolo-Fiorentina | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Scende in campo la Fiorentina. Oggi, sabato 6 dicembre, i viola volano a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo – in diretta tv e in streaming – nella 14esima giornata del campionato italiano. La squadra di Vanoli è reduce dalla sconfitta di Bergamo, dove è stata battuta per 2-0 dall'Atalanta e si trova . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it