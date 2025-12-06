Sassuolo-Fiorentina le pagelle | Muharemovic da 8 De Gea-Sohm-Gud triade da 4

6 dic 2025

Per Grosso, grande prestazione anche di Volpato. Nessuna sufficienza nella Viola, il meno peggio è Mandragora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sassuolo fiorentina le pagelle muharemovic da 8 de gea sohm gud triade da 4

© Gazzetta.it - Sassuolo-Fiorentina, le pagelle: Muharemovic da 8. De Gea-Sohm-Gud, triade da 4

