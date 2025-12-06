Sassuolo-Fiorentina l’anticipo che apre il turno | le scelte di Grosso e Vanoli

La quattordicesima giornata di Serie A si apre con un intreccio di esigenze, fragilità e ambizioni. Sassuolo e Fiorentina inaugurano il sabato alle 15, una sfida che arriva in un momento delicato per entrambe e che rischia di pesare più del previsto sul cammino stagionale delle due squadre. Gli emiliani inseguono un immediato riscatto dopo la caduta sul campo del Como, mentre i viola di Paolo Vanoli si ritrovano a vivere un inizio di campionato sorprendentemente cupo, fatto di prestazioni opache e di una classifica che racconta un’urgenza quasi drammatica. Per la Fiorentina, ancora senza una vittoria, l’anticipo del Mapei Stadium diventa una linea di confine. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

