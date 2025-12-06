Sassuolo-Fiorentina l’anticipo che apre il turno | le scelte di Grosso e Vanoli
La quattordicesima giornata di Serie A si apre con un intreccio di esigenze, fragilità e ambizioni. Sassuolo e Fiorentina inaugurano il sabato alle 15, una sfida che arriva in un momento delicato per entrambe e che rischia di pesare più del previsto sul cammino stagionale delle due squadre. Gli emiliani inseguono un immediato riscatto dopo la caduta sul campo del Como, mentre i viola di Paolo Vanoli si ritrovano a vivere un inizio di campionato sorprendentemente cupo, fatto di prestazioni opache e di una classifica che racconta un’urgenza quasi drammatica. Per la Fiorentina, ancora senza una vittoria, l’anticipo del Mapei Stadium diventa una linea di confine. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?Quanti intrecci di mercato tra Sassuolo e #Fiorentina CorSport: “Non solo Berardi, la richiesta per un centrocampista” Vai su X
Sassuolo-Fiorentina apre il sabato di campionato, alle 18 sarà Chivu contro Fabregas. Chiudono Hellas e Atalanta alle 21 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo-Fiorentina, sfida tra opposti al Mapei - Fiorentina, 14ª giornata Serie A: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni, precedenti e pronostico della sfida del Mapei Stadium. Si legge su lifestyleblog.it
CM STADIO: Sassuolo-Fiorentina 1-1. Badelj: 'Poco fortunati con gli arbitri' - 1 Sassuolo e Fiorentina, al termine di una partita divertente, in cui i padroni di casa hanno dimostrato di tener testa alla squadra di Sousa. Segnala calciomercato.com
Sinfonia Como in Coppa: Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo. Ora c'è la Fiorentina - In 41 minuti, i primi, la squadra di Fabregas macina gioco e realizza tre gol, regalandosi la sfida di dicembre sul campo della Fiorentina al Franchi. Lo riporta gazzetta.it