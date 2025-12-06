Sassuolo-Fiorentina formazioni ufficiali

Reggio Emilia, 6 dicembre 2026 – Reduce da 13 gare senza una vittoria e in una difficilissima situazione di classifica (penultimo posto) la Fiorentina, sospinta da oltre tremila tifosi, cerca in casa del Sassuolo la prima vittoria in campionato. Ma contro i neroverdi non è facile per nulla. DIRETTA. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo-Fiorentina, formazioni ufficiali

Argomenti simili trattati di recente

?Quanti intrecci di mercato tra Sassuolo e #Fiorentina CorSport: “Non solo Berardi, la richiesta per un centrocampista” Vai su X

Sassuolo-Fiorentina apre il sabato di campionato, alle 18 sarà Chivu contro Fabregas. Chiudono Hellas e Atalanta alle 21 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A - Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali - Fiorentina, match valido per la 14esima giornata di Serie A. napolimagazine.com scrive

Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali - A poco più di un’ora dal match, sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre per l’anticipo della 14ª giornata di Serie A. Come scrive gianlucadimarzio.com

Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vanoli sorprende in attacco? - Fiorentina: ecco le scelte di Vanoli e Grosso per il match che inaugura ... Secondo msn.com

Sassuolo-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Sabato 6 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net

Sassuolo-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Fiorentina, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 al Mapei Stadium e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). tuttosport.com scrive

FOCUS LIVE Sassuolo-Fiorentina: precedenti, curiosità, probabili formazioni, statistiche e news in diretta - Fiorentina, partita valida per la giornata numero 14, che seguiremo con voi live dal Mapei Stadium di ... Secondo canalesassuolo.it