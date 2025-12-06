Sassuolo-Fiorentina dove vedere la partita in tv e streaming | formazioni e clima del match

La sfida che apre il quattordicesimo turno di Serie A accende il pomeriggio del Mapei Stadium con un duello che profuma di tensione, nervi e necessità. Sassuolo e Fiorentina si ritrovano davanti in un momento in cui ogni punto pesa come un macigno, e le ambizioni delle due squadre viaggiano su linee parallele ma opposte. Gli emiliani cercano risposte dopo il passo falso di Como, mentre i viola arrivano a Reggio Emilia con la fragilità di una classifica che li tiene ancorati sul fondo e la frustrazione di un successo che continua a sfuggire. Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in diretta. Il fischio d’inizio è fissato per le 15:00 di sabato 6 dicembre, con il Mapei Stadium pronto a fare da cornice a una gara dal peso specifico enorme soprattutto per la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sassuolo-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming: formazioni e clima del match

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

?Quanti intrecci di mercato tra Sassuolo e #Fiorentina CorSport: “Non solo Berardi, la richiesta per un centrocampista” Vai su X

Sassuolo-Fiorentina apre il sabato di campionato, alle 18 sarà Chivu contro Fabregas. Chiudono Hellas e Atalanta alle 21 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Sassuolo-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Sabato 6 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive

Sassuolo-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Sassuolo- Da sport.virgilio.it

Pronostico Sassuolo-Fiorentina, obbligati a muovere la classifica: a chi serve di più la vittoria - Fiorentina è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. Riporta ilveggente.it

Sassuolo-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Fiorentina, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 al Mapei Stadium e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Segnala tuttosport.com

Sassuolo-Fiorentina, sfida tra opposti al Mapei - Fiorentina, 14ª giornata Serie A: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni, precedenti e pronostico della sfida del Mapei Stadium. Scrive lifestyleblog.it

Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni: si scalda Volpato, Vanoli non cambia dietro - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo- Segnala tuttomercatoweb.com