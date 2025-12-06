Sassuolo Fiorentina 3-1 sprofondo rosso per la Viola | i neroverdi la ribaltano!

Inter News 24 Ecco com’è andata la sfida di oggi in Serie A. Triplice fischio al Mapei Stadium, dove va in scena il dramma sportivo della Fiorentina. Il Sassuolo guidato da Fabio Grosso si impone con un netto 3-1, ribaltando l’iniziale svantaggio in una gara vibrante e conquistando una vittoria schiacciante e pesante. L’illusione per gli ospiti dura poco: dopo il rigore trasformato con freddezza da Rolando Mandragora, centrocampista viola, la reazione dei padroni di casa è veemente. Cristian Volpato, talentuoso trequartista italo-australiano, firma il pareggio, prima che Tarik Muharemovic, giovane difensore bosniaco, completi il sorpasso proprio a ridosso dell’intervallo. 🔗 Leggi su Internews24.com

