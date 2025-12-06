Sassuolo-Fiorentina 3-1 è Profondo Viola | la squadra di Vanoli resta all’ultimo posto in classifica

Continua il momento negativo della Fiorentina che esce sconfitta dal campo del Sassuolo per 3-1 nella gara valida per la 14ma giornata di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i Viola si portano in vantaggio con Mandragora al 9? ma i neroverdi reagiscono subito, trovando il pareggio con Volpato al 14? e realizzando il sorpasso con Muharemovic sul finire del primo tempo. I Viola nella ripresa tentano una reazione ma è sterile e i neroverdi chiudono i conti al 65? con la rete di Kone. Per al Fiorentina, ultima in classifica e ancora senza vittorie, si tratta dell’ottava sconfitta. Il Sassuolo sale 20 punti posizionandosi momentaneamente all’ ottavo posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sassuolo-Fiorentina 3-1, è Profondo Viola: la squadra di Vanoli resta all’ultimo posto in classifica

