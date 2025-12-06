ABBONATI A DAYITALIANEWS ABC Latina ha avviato l’operazione di sostituzione di circa ottanta cassonetti stradali nel centro città, con l’intento di migliorare sia l’aspetto estetico che la funzionalità dei contenitori. I nuovi cassonetti sono modelli rigenerati e migliorati, e l’iniziativa arriva in vista delle festività natalizie del 2025, in concomitanza con l’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti approvato dal Comune di Latina. Un intervento a supporto del nuovo sistema di raccolta. Il cambiamento è stato avviato per garantire un decoro urbano ottimale, specialmente durante la stagione natalizia, e rispondere alle esigenze di una città più pulita e ordinata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Saranno 80 i nuovi cassonetti stradali posizionati nei prossimi giorni a Latina