Sarah Paulson commenta American Horror Story svelando il più grande difetto dello show

Jumptheshark.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarah Paulson svela le motivazioni dietro l’addio a American Horror Story e le sfide del cast. Nel corso di recenti interviste, Sarah Paulson, protagonista di American Horror Story, ha condiviso le ragioni che l’hanno portata a lasciare la serie dopo dieci stagioni. Sebbene il suo rapporto con lo show rimanga positivo e riconoscente, le dichiarazioni di Paulson mettono in luce alcuni aspetti meno noti della produzione, soprattutto legati alle conseguenze sulla salute mentale degli interpreti. Le motivazioni di Sarah Paulson per l’addio a American Horror Story. Paulson ha spiegato che il motivo principale della sua decisione risiede all’impatto psicologico che l’interprete ha subito durante le riprese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

