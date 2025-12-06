Sara Di Vaira | età carriera vita privata e instagram della ballerina di Ballando con le Stelle

Sara Di Vaira rappresenta una delle figure più riconoscibili e consolidate nel panorama dello spettacolo televisivo italiano, grazie alla sua lunga e brillante carriera nel mondo della danza. La sua presenza costante in programmi come Ballando con le Stelle ne ha fatto un volto noto al pubblico, contribuendo a rafforzare la sua immagine di ballerina di grande talento e professionalità. Di origini toscane, nata a Cecina, ha sviluppato fin da giovane una grande passione per la danza, che l'ha portata a conquistare numerose affermazioni in ambito nazionale e internazionale.

