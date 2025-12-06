Calato il sipario della penultima giornata di agre a Lublino, dove si stanno svolgendo gli Europei di nuoto in vasca corta, l’azzurra Sara Curtis ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 stile libero. Con il tempo di 51.29, a soli tre centesimi dal record italiano stabilito in mattinata, la piemontese è riuscita a salire sul podio, di quella che non è nemmeno la sua gara preferita. I meno esperti, vedendola partire in corsia 4, potranno pensare che questo sia un risultato deludente o che la 19enne sia più pronta in questo momento per la gara più corta dei 50, invece che nei 100. Tuttavia, vanno fatte alcune considerazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sara Curtis più adatta ai 50 che ai 100: fase della carriera o tendenza anche nel lungo periodo?