Sara Curtis nella storia | record italiano e primo podio azzurro nei 100 stile agli Europei in corta
Sara Curtis conquista un bronzo leggendario e migliora ancora il primato nazionale nei 100 stile. Steenbergen firma il record europeo, Gastaldello è seconda: finale di altissimo livello tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Europei di nuoto in vasca corta, Sara Curtis terza con record nei 100 stile libero donne Guarda il video qui - facebook.com Vai su Facebook
DA OASPORT - #Nuoto #Europeinuotovascacorta2025 #SaraCurtis Nuoto, Sara Curtis e Silvia Di Pietro impressionano nelle batterie dei 50 sl agli Europei in corta: Sara Curtis timbra il cartellino anche nei 50 metri stile libero e supera agevolmente le… oaspo Vai su X
Sara Curtis nella storia: record italiano e primo podio azzurro nei 100 stile agli Europei in corta - Steenbergen firma il record europeo, Gastaldello è seconda: finale di altissimo livello tecnico. Secondo fanpage.it
Sara Curtis, Pellegrini cancellata: altro record italiano nei 100 stile libero e bronzo all'Europeo - La 19enne piemontese stupisce ancora: dopo aver centrato il primato italiano già in semifinale si migliora ancora e va a medaglia ... Come scrive tuttosport.com
Stratosferica Sara Curtis, nuovo record italiano nei 100 stile libero - Agli Europei di Lublino la diciannovenne di Savigliano vince la semifinale dei 100 stile sbriciolando il primato italiano di Federica Pellegrini ... Secondo rainews.it
Nuoto, Sara Curtis: “Sono raffreddata, ma non posso che essere felice per la mia prima medaglia individuale internazionale” - Nella finale dei 100 metri stile libero femminili degli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta, in corso a Lublino, in Polonia, Sara Curtis ritocca ... Riporta oasport.it
Sara Curtis strepitosa: è record italiano nei 50 metri dorso - Mattinata memorabile per la campionessa saviglianese: nella penultima giornata dei Campionati Europei in vasca corta sigla il primo tempo anche nei 50 metri stile libero ... cuneodice.it scrive
Europei, Curtis da record anche nel dorso: l’eredità di Pellegrini in pericolo. Cerasuolo show, una regola penalizza l’Italia - Europei nuoto Lublino, Curtis da record anche nel dorso: l’eredità di Pellegrini in pericolo. sport.virgilio.it scrive