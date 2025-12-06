Sara Curtis nella storia | record italiano e primo podio azzurro nei 100 stile agli Europei in corta

Sara Curtis conquista un bronzo leggendario e migliora ancora il primato nazionale nei 100 stile. Steenbergen firma il record europeo, Gastaldello è seconda: finale di altissimo livello tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

