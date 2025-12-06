Sant’Olcese minacce alla sindaca Dante | Ti ritroverai una pallottola nella schiena

Lasciato nella notte un biglietto davanti alla casa della prima cittadina nel Comune della Valpolcevera. Solidarietà bipartisan dall’amministrazione e dalla sindaca Salis. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sant’Olcese, minacce alla sindaca Dante: “Ti ritroverai una pallottola nella schiena”

Solidarietà da tutto lo staff di Busalla Informa.

