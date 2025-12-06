santarcangelo investe e allarga i suoi cimiteri

Nuovi spazi per i cimiteri di Santarcangelo e frazioni. Da una parte stanno andando avanti i lavori per la realizzazione di nuovi ossari (72, nel settore più nuovo) al cimitero di Sant’Ermete, per un importo di circa 60mila euro, ma nei giorni scorsi la giunta ha dato il via anche alla progettazione di altri due interventi, uno nel capoluogo e l’altro a Ciola Corniale, per un totale di quasi 250mila euro. "Dall’inizio del mandato amministrativo siamo al lavoro per riqualificare e ampliare i cimiteri di Santarcangelo e delle frazioni – spiegano la vicesindaca Michela Mussonie e l’assessore Filippo Borghesi – con interventi che interessano quattro cimiteri su sette". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

