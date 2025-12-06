Santa Croce sull' Arno | un percorso con i bambini per tutelare il patrimonio identitario e culturale dell' amaretto

Con l'avvicinarsi della 33° Festa dell’Amaretto santacrocese l'assessore servizi educativi e scolastici Valentina Fanella ha riproposto un ciclo di laboratori dell’amaretto santacrocese che ha coinvolto attivamente il mondo della scuola e la comunità anziana. Una serie di appuntamenti, realizzata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

