Santa Clara – Casa Pia | analisi probabili formazioni e pronostico della sfida di Liga Portugal
Sfida salvezza ad alta tensione in Liga Portugal: sabato 6 dicembre 2025 il Santa Clara ospita il Casa Pia all’ Estádio de São Miguel, nelle Azzorre, per la 13ª giornata di campionato (calcio d’inizio alle 15:30 locali). Si affrontano due squadre in difficoltà, entrambe a caccia di una vittoria che manca da troppo tempo. Momento del Santa Clara. Il Santa Clara arriva al match dopo un pareggio prezioso per 1-1 in casa del Rio Ave, risultato che ha interrotto una serie di sconfitte consecutive in campionato. Poco prima era arrivato anche un netto successo in Coppa di Portogallo, utile a ridare un minimo di fiducia all’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Si parte per Cuba il 9 febbraio 2026! Un viaggio che attraversa l’isola da ovest a est: dall’Havana a Santiago, tra storia, musica, rivoluzione e sogni caraibici. Tra le tappe imperdibili: ? Santiago e Santa Clara, per ripercorrere la storia del Che e della rivol - facebook.com Vai su Facebook