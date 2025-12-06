Sanità dg commissari per 6 mesi | Stefani verso la proroga dei vertici Usl Eletti proclamati

Ilgazzettino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - Con 1.210.480 voti validi, Alberto Stefani è ufficialmente il presidente del Veneto. La consacrazione è arrivata alle 16.15 di giovedì dall?Ufficio centrale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

sanit224 dg commissari per 6 mesi stefani verso la proroga dei vertici usl eletti proclamati

© Ilgazzettino.it - Sanità, dg commissari per 6 mesi: Stefani verso la proroga dei vertici Usl. Eletti proclamati

Altre letture consigliate

sanit224 dg commissari 6Sanità, dg commissari per 6 mesi: Stefani verso la proroga dei vertici Usl. Eletti proclamati - 480 voti validi, Alberto Stefani è ufficialmente il presidente del Veneto. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Dg Commissari 6