Sandro Giacobbe scomparso a 75 anni il cantautore romantico

Nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante ligure, si è spento all'età di 75 anni Sandro Giacobbe che da oltre dieci anni affrontava un tumore. Con i suoi successi, da Gli occhi di tua madre a Signora mia, si è imposto negli anni '70 come cantautore romantico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sandro Giacobbe, scomparso a 75 anni il cantautore romantico

Argomenti simili trattati di recente

