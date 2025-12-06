Sandro Ferretti il Maestro Pasticcere porta l’Abruzzo a Milano | La mia sfida al panettone
Milano, 5 dicembre 2025 – “Un bell’attacco nella città dei panettoni, ma anche una bella sfida ”. È così che Sandro Ferretti, Maestro Pasticcere AMPI originario dell’ Abruzzo, definisce il suo arrivo a Milano, in occasione delle festività natalizie, con un Temporary Sweet Store dove farà conoscere il suo territorio e i suoi prodotti dolciari: dai classici ai farciti fino alle ultime novità. Il negozio sarà aperto dall’ 8 al 28 dicembre, dalle 10 alle 22.30, nel cuore di Brera, in via Formentini 46. E proporrà ai suoi ospiti degustazioni, incontri e curiosità: ogni lunedì si potranno assaggiare i panettoni, il mercoledì i pandori, il venerdì sarà la volta del Pan d’Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
[NEWS] Le specialità natalizie di Ferretti Dessert arriveranno anche a Milano. Dall’8 al 28 dicembre sarà aperto un temporary store nel cuore di Brera, in via Formentini 4, che prevede degustazioni, incontri con Sandro Ferretti e tanti momenti dedicati a conosc - facebook.com Vai su Facebook
> #FerrettiDessert #PanDAbruzzo #SandroFerretti #SpecialitàNatalizie #TemporaryStoreMilano Vai su X
Pasqua 2024, guida alla scelta della Colomba: le nostre proposte - Il Maestro Pasticcere di Moschiano Sant'Angelo (Teramo), Sandro Ferretti, propone tre colombe in gustose varianti. Secondo quotidiano.net
Numeri da record per la Ferretti Dessert, con due milioni di maritozzi prodotti - Ha raggiunto i 50 dipendenti la Ferretti dessert, l'azienda di Mosciano Sant'Angelo, in Abruzzo, fondata e diretta dal maestro pasticcere Sandro Ferretti che ha chiuso il ... Lo riporta notizie.tiscali.it