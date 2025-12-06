Sandokan un naufragio in Tv

Domenica la Rai ha mandato in onda la prima puntata di “Sandokan, la Tigre della Malesia”, un titolo dei tanti romanzi pubblicati del suo autore, Emilio Salgari, che, nella narrazione scritta oltre cento anni addietro, viene descritto come un principe bornese al quale gli inglesi distrussero la propria famiglia, inducendolo a corseggiare i mari in cerca di giustizia contro l’oppressione straniera di quelle terre orientali. Una sorta di eroe difensore degli oppressi. Ebbene è bastata la prima puntata, anzi le scene introduttive, per capire come trama, personaggi, ambientazioni siano stati completamente stravolti rispetto al testo originario, al punto da trasformare una storia ben costruita in una sorta di parodia ridicola, dove tutto ci è sembrato adulterato, fuori posto, completamente reinventato, con scene prodotte da intelligenza artificiale poco credibili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

