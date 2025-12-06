Sandokan e can yaman il successo che divide i fan

l’uscita e il riscontro della nuova serie Sandokan. Da pochi giorni, la nuova produzione televisiva Sandokan ha fatto il suo debutto sugli schermi italiani, diventando immediatamente oggetto di discussione tra il pubblico e i critici. Disponibile anche in streaming su RaiPlay, la serie ha attirato l’attenzione per la partecipazione di Can Yaman nel ruolo del celebre pirata, protagonista dell’opera di Emilio Salgari. Il riscontro di pubblico in prima serata su Rai 1 è stato notevole, con oltre 5,7 milioni di spettatori e una quota di share del 33,9%, marcando un successo di grande portata. Nonostante questo consenso, si sono subito aperti dibattiti e critiche sui social, alimentate da sentimenti nostalgici e giudizi contrastanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sandokan e can yaman il successo che divide i fan

