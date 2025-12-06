San Vincenzo chiusa al pubblico la tensostruttura del tennis in via Consolini | Criticità da sanare

Livornotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 A seguito del recente sopralluogo dei vigili del fuoco, che ha rilevato alcune criticità da sanare, il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci ha firmato due ordinanze finalizzate ad avviare una serie di interventi tecnici legati alla sicurezza antincendio. Le ordinanze dispongono la chiusura. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

