San Mauro Pascoli assalita e violentata mentre fa jogging | l’aggressore nascosto nella vegetazione

E’ stata la vittima a chiamare i carabinieri: è riuscita a fornire una descrizione precisa dell’uomo che è stato individuato in un capanno poco distante. Il sindaco: “Ora paghi per quel che ha fatto”. FdI: “Era destinatario di un provvedimento di espulsione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - San Mauro Pascoli, assalita e violentata mentre fa jogging: l’aggressore nascosto nella vegetazione

