Salvatore Trinchillo riconfermato presidente del Sib Campania

Salvatore Trinchillo è stato confermato presidente del Sib, il sindacato italiano balneari, nell’ambito dei rinnovi delle cariche all’interno di Fibe Confcommercio Campania. “Ringrazio il direttivo per questa rinnovata fiducia – afferma Trinchillo – Il nostro impegno continuerà a essere rivolto alla tutela delle imprese balneari campane e allo sviluppo di un turismo costiero moderno, sostenibile e in linea con le esigenze del territorio”. È fondamentale, aggiunge, “riconoscere che il nostro modello rappresenta un valore per la Campania: un settore che produce economia, lavoro e qualità dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it