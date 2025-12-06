Salvato il gregge disperso Fuggito in quota per scampare ai lupi Recuperato dai pompieri
Stava passando la notte sui monti con il suo gregge di capre, a soli 19 anni, con l’entusiasmo di chi si avvia ad affrontare i primi passi di una nuova professione, allevatrice e produttrice artigianale di formaggi. In piena notte, dieci giorni fa, si è però trovata a dover fare i conti con una brutta esperienza, forse la più temuta dagli allevatori: l’attacco di un branco di lupi, che ha assalito il suo gregge di oltre quaranta capre, spaventandole e disperdendole. Una possibilità che chi vive sui monti tiene sempre presente, ma con cui spera di non dover fare mai i conti: non a soli 19 anni, senza grandi esperienze, mentre si è da soli di notte in montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
