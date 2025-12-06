Completata oggi la qualificazione a Wisla, su un trampolino grande che qualche nome nuovo nelle prime posizioni lo vede. Non è necessariamente una cosa brutta, anzi, ma intanto davanti c’è il più classico di tutti. Ryoyu Kobayashi stacca fino a 133 metri e s’impone con 141.3 punti, confermandosi in gran forma. Alle sue spalle Daniel Tschofenig, col quale condivide (al pari di Domen Prevc, finito però 33°) la stanga di partenza 17, con tutti gli altri alla 18. Per l’austriaco 134.3 davanti al francese Valentin Foubert, che va a 132.7 superando il bulgaro Vladimir Zografski (132.6) e l’austriaco Jonas Schuster (132. 🔗 Leggi su Oasport.it

Salto con gli sci: Kobayashi c'è in qualificazione a Wisla, avanti gli italiani