Salto a ostacoli a San Zeno Master con 420 binomi

Torna l’agonismo all’ Arezzo Equestrian Centre con il Master Città di Arezzo, un concorso nazionale di salto ostacoli che vedrà in lizza fino a domani pomeriggio 420 binomi provenienti da tutta la penisola. Le gare gare più attese sono il Master che si terrà questo pomeriggio ed il Gran Premio che si disputerà domani pomeriggio. Al vincitore del Master Città di Arezzo, sponsorizzato da Estra, andrà una lancia d’oro simbolo della città, realizzata come sempre dall’intagliatore aretino Francesco Conti. E comunque saranno tutte belle sfide sugli ostacoli quelle che si vedranno fino a domenica nei campi di San Zeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salto a ostacoli a San Zeno. Master con 420 binomi

Altre letture consigliate

Campionato Italiano Assoluto Pentathlon Moderno, Nuoto, e Salto Ostacoli per i Cronos di Roma. #asdcronometristiromaofficialtiming #asdcronometristiroma #OnFire @cronorm #ficr @federcronos #FIN #fipm #FISE #TeamComunicazioneCronoroma #crono Vai su X

Stage Tecnico di Salto Ostacoli con Massimiliano Scarano Sabato 20 dicembre ? Dalle ore 14 Stage gratuito riservato riservato agli allievi del gruppo agonismo Per prenotazioni Valentina 339 1042215 Siamo felici di offrire ai nostri allievi un’occasi - facebook.com Vai su Facebook

Salto a ostacoli a San Zeno. Master con 420 binomi - Torna l’agonismo all’ Arezzo Equestrian Centre con il Master Città di Arezzo, un concorso nazionale di salto ostacoli che vedrà in lizza fino a domani pomeriggio 420 binomi provenienti da tutta la pen ... Scrive lanazione.it

Salto ostacoli a San Zeno. Iscritti oltre 400 binomi - Ma questa volta i riflettori non saranno puntati sui cavalieri, ma sugli atleti a quattro gambe con due prestigiosi concorsi dedicati interamente ai ... Scrive lanazione.it

Concorso nazionale di salto ostacoli all’Arezzo Equestrian Centre. L’aretino d’adozione Fourcade finisce sul podio nella grande sfida tra cavalieri - AREZZO Un podio tutto toscano nel gran premio del concorso nazionale di salto ostacoli in programma all’Arezzo Equestrian Centre. msn.com scrive

Salto ostacoli, Lorenzo Correddu su Ultos vince il Campionato del cavallo sardo - Lorenzo Correddu vince il Campionato del cavallo sardo e il Gran Premio, ma nel fine settimana di Tanca Regia c’è spazio anche per Francesco Correddu, Andrea Guspini, Marco Pau e Antonio Meloni. Scrive unionesarda.it

Luci a San Siro con le stelle del salto ostacoli - In lizza 38 azzurri con tanta voglia di stupire La quadratura del cerchio negli sport del cavallo è l’integrazione fra ... Si legge su quotidiano.net

Europeo salto ostacoli, San Siro amaro: sfuma la qualificazione alle Olimpiadi per l'Italia - L’erba di San Siro è la più amara del mondo per cavalli e cavalieri d’Italia: la qualificazione per Parigi 2024 è volata via nella giornata di oggi agli Europei di salto ostacoli, dedicata ... Come scrive ilmessaggero.it