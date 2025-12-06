Salmone affumicato ritirato da Esselunga per rischio Listeria | lotto e data da controllare

Esselunga ha diffuso un richiamo precauzionale riguardante un lotto di salmone affumicato norvegese Luxury Selection, a marchio Food from the World. La misura è stata adottata dall'operatore a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes, batterio responsabile della listeriosi. Cos'è la Listeria monocytogenes. La Listeria monocytogenes è un batterio responsabile della listeriosi, un'infezione alimentare che può manifestarsi con sintomi lievi – come febbre, nausea e disturbi gastrointestinali – ma che, in alcune categorie a rischio, può diventare particolarmente grave. Il microorganismo è in grado di sopravvivere e proliferare anche a temperature di refrigerazione, motivo per cui può contaminare alimenti pronti al consumo come salmone affumicato, formaggi e carni lavorate.

