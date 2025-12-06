Salerno piange lo storico pasticciere Vincenzo Bassano indimenticabile la sua millefoglie crema e amarena

Salerno piange la scomparsa di Vincenzo Bassano, storico pasticciere del capoluogo. La pasticceria Bassano è da sempre una delle più conosciute e amate dai salernitani, in particolare per la famosa “millefoglie crema e amarena” ed altre specialità. A comunicare la scomparsa del maestro pasticcere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it