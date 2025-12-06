Salerno lite finisce in omicidio | uomo ucciso in casa Un arresto
Un 35enne è stato ucciso la scorsa notte al culmine di una violenta lite a Salerno, nel quartiere Torrione. L'omicidio è avvenuto in un appartamento di via Gabriele D'Annunzio, nella zona orientale della citta. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Approfondisci con queste news
Morto a Salerno, sorpreso a rubare: aggredito dal proprietario di casa Sul posto i carabinieri: verifiche in corso Ci sarebbe una lite alla base dell’omicidio di un uomo avvenuto questa sera a via D’Annunzio, zona orientale di Salerno. Sarebbe un ladro la vitti - facebook.com Vai su Facebook
"Keri L Salerno" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Lite finisce in omicidio, 35enne trovato morto in casa a Salerno - L'omicidio è avvenuto in un appartamento di via Gabriele D'Annunzio, nella zona orientale della citta. Scrive ansa.it
Omicidio a Salerno, vittima muore dopo lite in casa: arrestato l’autore - Nella mattinata odierna, a Salerno, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia Carabinieri unitamente alla Stazione di Salerno Mercatello hanno proceduto all’arrestato di Luca Fedele ... Secondo infocilento.it
Omicidio a Salerno, uomo ucciso durante lite in casa. C’è un indagato - Un uomo è stato ucciso in un’abitazione di Salerno; sarebbe morto in seguito ad un’aggressione. Come scrive fanpage.it
Salerno: 35enne muore dopo una violenta lite in un’abitazione. Arrestato un uomo - Finisce in tragedia un diverbio nato tra due persone all’interno di un’abitazione in via D’Annunzio a Salerno nella tarda serata di ieri. ondanews.it scrive
Omicidio a Salerno, lite degenera: un morto - Un uomo è stato ucciso questa sera in via Gabriele D’Annunzio, nella zona orientale della città. Scrive infocilento.it
Giovane ucciso in casa a Salerno dopo una lite, arrestato Luca Fedele: nell'abitazione trovata droga - Un uomo di 35 anni è stato ucciso a Salerno al culmine di una lite in appartamento. Lo riporta virgilio.it