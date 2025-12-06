Sahara Occidentale lo psicodramma europeo e le strategie di normalizzazione
«Jean Lamore va oltre, fustiga con parole molto dure l’Occidente, smemorato dei suoi propri valori e le sue élite intellettuali e politiche; denuncia in particolare la Francia». Così scriveva Ahmed-Baba . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Scopri altri approfondimenti
Sahara Occidentale, la Spagna si congratula per l’adozione della risoluzione 2797 dlvr.it/TPdLcV Vai su X
Desartica-moto. Afro Lofi Guy · African Dawn. DAKHLA EPIC RAID – MAROCCO & SAHARA OCCIDENTALE Una spedizione adatta a Moto specialistiche e Maxi Enduro, senza pari, dura e remota: Ci aspettano giorni e giorni su piste sassose e su piste s - facebook.com Vai su Facebook
Sahara occidentale, il Consiglio di Sicurezza approva il piano del Marocco - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore di una risoluzione sostenuta dagli Stati Uniti, secondo cui il piano di autonomia del Marocco per il Sahara ... Si legge su ansa.it