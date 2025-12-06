Sabato su BergamoTv tornano le catechesi dell’Avvento

Ecodibergamo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IN TV. Le catechesi di Avvento della Diocesi sono tornate ad essere protagoniste dei sabati sera di Bergamo Tv, in onda alle 19, subito dopo il TG. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

