I pigiami raffinati di Sleeper nelle nuove tonalità natalizie, i fiocchi in bronzo e argento di MVM by Madina Visconti per dare un tocco di magia a qualunque look e la borsa Pyramid di Prada nella tonalità verde albero di Natale. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato shopping, speciale feste di Natale: i consigli del 6 dicembre