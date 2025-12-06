Sabato shopping speciale feste di Natale | i consigli del 6 dicembre
I pigiami raffinati di Sleeper nelle nuove tonalità natalizie, i fiocchi in bronzo e argento di MVM by Madina Visconti per dare un tocco di magia a qualunque look e la borsa Pyramid di Prada nella tonalità verde albero di Natale. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
