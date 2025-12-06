Sabato di fuoco | pioggia di missili ipersonici si alzano i caccia polacchi

Le forze russe hanno sferrato un "massiccio attacco" contro strutture ucraine durante la notte, utilizzando missili balistici ipersonici lanciati da aerei Kinzhal. "In risposta agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili all'interno della Russia, questa mattina presto le Forze Armate russe hanno condotto un massiccio attacco con armi ad alta precisione e a lungo raggio, basate su aria e terra, tra cui missili balistici lanciati da aerei Kinzhal e velivoli senza pilota a lungo raggio, contro le imprese industriali della difesa ucraine e le strutture energetiche che ne garantiscono il funzionamento, nonché' le infrastrutture portuali utilizzate nell'interesse delle Forze Armate ucraine", si legge in una nota del ministero della Difesa russo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sabato di fuoco: pioggia di missili ipersonici, si alzano i caccia polacchi

Altre letture consigliate

#Portogruaro – Sabato 6 dicembre i bambini diventano pompieri per un giorno Sabato 6 dicembre Piazza della Repubblica, a Portogruaro, si trasformerà in un vero e proprio campo operativo dei Vigili del Fuoco. Torna infatti Pompieropoli, la manifestazione pr - facebook.com Vai su Facebook

Sabato all’Alcatraz di Milano la presentazione live di “Fuoco dentro”. «Nei nostri pezzi ci sono tutte le grandi domande del nostro tempo. E anche una risposta» Vai su X

Ucraina, sabato di fuoco: pioggia di missili ipersonici, si alzano i caccia polacchi - Le forze russe hanno sferrato un "massiccio attacco" contro strutture ucraine durante la notte, utilizzando missili balistici ipersonici ... Come scrive iltempo.it

Pioggia di missili e droni sull’Ucraina: colpite le città dell’ovest, la Polonia fa alzare i caccia. Oggi nuovo round di colloqui Kiev-Usa - Missili da crociera russi hanno raggiunto aree dell’ Ucraina occidentale: lo riferisce l’agenzia di stampa ucraina Rbc, che cita le forze armate nazionali. Secondo ilfattoquotidiano.it

Pioggia di droni e missili su Kiev, danneggiato per la prima volta il palazzo del Governo - Un attacco su larga scala in cui per la prima volta dall’inizio della guerra è stata danneggiata anche la sede del governo ucraino. unionesarda.it scrive

Guerra in Ucraina: nella notte pioggia di missili su Kiev, 4 morti e più di 20 feriti - Questo il bilancio dell'attacco notturno russo sui cieli dell'Ucraina, colpite ancora una volta le infrastrutture energetiche della capitale. Riporta panorama.it

Pioggia di missili e droni su Kiev: 19 morti. Meloni: "La Russia non crede nel negoziato" - A seguito di un attacco combinato a Kiev, 24 persone sono rimaste ferite e quattro sono state uccise, tra cui due bambini. Lo riporta ilgiornale.it

Pioggia di fuoco sull’Ucraina, a Ternopil 100 tra morti e feriti - La Russia ha lanciato 470 droni e 48 missili, fa sapere da Kiev il ministero dell’Interno. Segnala msn.com