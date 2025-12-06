Sabatino Fonso insignito del titolo di Eccellenza Irpina nello Sport | una vita dedicata al basket

Avellinotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'emozionante cerimonia svoltasi nella giornata di ieri, Sabatino Fonso è stato insignito del prestigioso riconoscimento di "Eccellenza Irpina nello Sport", un tributo alla sua carriera lunga e ricca di successi nel mondo della pallacanestro.Il premio, attribuito nell’ambito delle Benemerenze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

