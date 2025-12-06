S Piero serve un sussulto In Versilia non sarà facile

Oggi, alle 14:30, lo stadio "Necchi Balloni" di Forte dei Marmi ospita il San Piero a Sieve per l’anticipo di campionato, valido per la 13ª giornata. La squadra di Cristiano Signorini, penultima in classifica, arriva con il peso di una partenza complicata e pure sfortunata, ma con la voglia di ribaltare il destino. Le ultime prestazioni non hanno deluso sul piano del gioco, ma i risultati sono rimasti un miraggio. In alcune circostanze è mancato il colpo decisivo, quel guizzo che trasforma la buona volontà in punti pesanti. Stavolta, l’avversario è il Forte dei Marmi e la sfida diventa un banco di prova molto importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

