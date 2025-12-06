Russia-Ucraina missili ipersonici tra cui 3 Kinzhal e droni su Kiev 3 feriti Cremlino | 116 velivoli ucraini abbattuti in 10 regioni - VIDEO

Attacco russo a Kiev con missili ipersonici tra cui 3 Kinzhal e decine di droni colpisce due centrali elettriche, due fabbriche meccaniche e almeno una stazione ferrioviara. Il Cremlino: "116 velivoli ucraini abbattuti in 10 regioni russe” Missili ipersonici, tra cui tre Kinzhal, e decine di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia-Ucraina, missili ipersonici tra cui 3 Kinzhal e droni su Kiev, 3 feriti, Cremlino: “116 velivoli ucraini abbattuti in 10 regioni” - VIDEO

