Runner violentata San Mauro sotto shock Le reazioni | Qui non c’è spazio per questi soggetti

San Mauro Pascoli è sotto shock per la violenza sessuale subìta da una giovane runner, con l'arresto di un 26enne originario del Gambia. “La notizia della violenza sessuale ha profondamente scosso l’intera comunità sammaurese - parla il sindaco Moris Guidi -. Esprimo a nome mio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

