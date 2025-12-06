Runner aggredita e violentata nel cuore della mattinata mentre si allena | arrestato un 26enne
E' accusato di aver abusato sessualmente di una ragazza che stava facendo jogging. Un 26enne del Gambia è stato arrestato dai carabinieri di Cesenatico con l'accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personale. I fatti si sono consumati nella tarda mattinata di giovedì nella periferia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
