Rulli condanna De Zerbi Ethan Mbappé segna ed esulta come il fratello Kylian

Terzo centro stagionale per Ethan Mbappé, ancora una volta decisivo: il suo gol regala al Lille l’1-0 sul Marsiglia. Tutto succede al decimo minuto, quando un lungo lancio di Bentaleb sorprende la retroguardia avversaria: Rulli calcola male l’uscita e il più giovane dei fratelli Mbappé lo punisce con un controllo magistrale e una conclusione vincente. Come già successo dopo la marcatura al Paris Saint-Germain, Ethan celebra imitando l’iconica esultanza di Kylian. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it