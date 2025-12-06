Rulli condanna De Zerbi Ethan Mbappé segna ed esulta come il fratello Kylian

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo centro stagionale per Ethan Mbappé, ancora una volta decisivo: il suo gol regala al Lille l’1-0 sul Marsiglia. Tutto succede al decimo minuto, quando un lungo lancio di Bentaleb sorprende la retroguardia avversaria: Rulli calcola male l’uscita e il più giovane dei fratelli Mbappé lo punisce con un controllo magistrale e una conclusione vincente. Come già successo dopo la marcatura al Paris Saint-Germain, Ethan celebra imitando l’iconica esultanza di Kylian. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rulli condanna de zerbi ethan mbapp233 segna ed esulta come il fratello kylian

© Gazzetta.it - Rulli condanna De Zerbi, Ethan Mbappé segna ed esulta come il fratello Kylian

Altri contenuti sullo stesso argomento

Marsiglia, un autogol di Pavard condanna De Zerbi contro il Lens. Psg e Monaco tornano alla vittoria - Seconda sconfitta consecutiva per il Marsiglia di De Zerbi: dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro lo Sporting Lisbona, arriva anche quella in Ligue 1. tuttosport.com scrive

L'Atalanta batte 1-0 il Marsiglia di De Zerbi tra le proteste per il gol di Samardzic - Dopo una partita estremamente equilibrata, il pubblico del Vélodrome certo non si aspettava un finale di gara tanto controverso. Secondo ilgiornale.it

L'Atalanta sbanca il Vélodrome: la magia di Samardzic al 90' stende il Marsiglia, furia De Zerbi sul goal - 0 il Marsiglia nella quarta giornata della League Phase della UEFA Champions League 2025/26. Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Rulli Condanna De Zerbi