Rugby trasferta a Pesaro per il Romagna

Cesenatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato del Romagna RFC prosegue con la trasferta a Pesaro, penultimo appuntamento del 2025. Domenica, alle 15.30, al Toti Patrignani Romagna e Pesaro tornano a incrociarsi a distanza di 3 anni dall’ultimo confronto.Il Romagna è reduce dalla sconfitta di misura con il Tarvisium per 15-14. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

rugby trasferta pesaro romagnaTrasferta a Pesaro per il Romagna RFC: i convocati per il derby dell’Adriatico - Il Romagna RFC chiude il 2025 con una trasferta sul campo del Pesaro Rugby, in programma domenica 7 dicembre alle 15. Da ravennanotizie.it

Tarvisium batte 15 a 14 il Romagna RFC - Non arriva il riscatto casalingo per il Romagna RFC: la squadra, reduce da due successi in trasferta, inciampa nuovamente davanti al proprio pubblico, ... Scrive ravennanotizie.it

rugby trasferta pesaro romagnaIl Romagna perde l’imbattibilità con Volvera - Il Romagna femminile ha perso l’imbattibilità stagionale nel campionato di rugby di serie A alla terza giornata: ... Si legge su msn.com

rugby trasferta pesaro romagnaRomagna, finalmente si riparte. Dopo la sosta, arriva il Tarvisium - Dopo la lunga pausa di novembre, il campionato di rugby di serie A riparte dalla quarta giornata, che vedrà il Romagna impegnato allo Stadio del Rugby di Cesena nella prova con il Ruggers Tarvisium. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rugby Trasferta Pesaro Romagna