Rugby trasferta a Pesaro per il Romagna
Il campionato del Romagna RFC prosegue con la trasferta a Pesaro, penultimo appuntamento del 2025. Domenica, alle 15.30, al Toti Patrignani Romagna e Pesaro tornano a incrociarsi a distanza di 3 anni dall’ultimo confronto.Il Romagna è reduce dalla sconfitta di misura con il Tarvisium per 15-14. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
