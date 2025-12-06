Rugby Benetton e Zebre parte la sfida europea | l’Italia punta in alto in Challenge Cup

La Challenge Cup 202526 apre il sipario e per il rugby italiano è un appuntamento da cerchiare in rosso. Benetton e Zebre tornano insieme nella seconda competizione europea per prestigio, con l’obiettivo dichiarato di inseguire un trofeo che in Italia non è mai arrivato. Il torneo scatta venerdì 5 dicembre e presenta due percorsi diversi ma ugualmente stimolanti per le formazioni tricolori, chiamate a misurarsi con avversari di grande tradizione e con la necessità di trovare subito ritmo e risultati. Le Zebre Parma ripartono dal Girone 1, dove affronteranno una concorrenza agguerrita ma non impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Benetton e Zebre, parte la sfida europea: l’Italia punta in alto in Challenge Cup

