Rubano zaino di immigrato appoggiato sulla panchina della stazione | due denunciati

Hanno rubato lo zaino, appoggiato su una panchina all'interno della stazione ferroviaria di Agrigento Centrale, di uno straniero. Un uomo, di Agrigento, e una donna straniera, rispettivamente di 68 e 39 anni, sono stati identificati e denunciati, alla Procura della Repubblica, dagli agenti della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

"Rubano i fiori freschi ai defunti e li sostituiscono con quelli vecchi": l'indignazione di una cittadina di Trasacco https://www.terremarsicane.it/rubano-i-fiori-freschi-ai-defunti-e-li-sostituiscono-con-quelli-vecchi-lindignazione-di-una-cittadina-di-trasacco/ - facebook.com Vai su Facebook

Rubano borse e zaini che i passeggeri appoggiano sulle valigie: arrestati - Due uomini sono stati rintracciati e arrestati per furto all'aeroporto di Malpensa, da parte dei carabinieri, presso il terminal ... Riporta milanotoday.it