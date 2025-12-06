Rubano zaino di immigrato appoggiato sulla panchina della stazione | due denunciati

Hanno rubato lo zaino, appoggiato su una panchina all'interno della stazione ferroviaria di Agrigento Centrale, di uno straniero. Un uomo, di Agrigento, e una donna straniera, rispettivamente di 68 e 39 anni, sono stati identificati e denunciati, alla Procura della Repubblica, dagli agenti della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

