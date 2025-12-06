Rubano l' album dei Pokemon a un bimbo di 4 anni Atmane si trasforma in Babbo Natale e risolve tutto
Il piccolo Nino, 4 anni, francese di Grenoble, ha subito qualche giorno fa il furto. L'appello social dei genitori: "Aiutateci". Istantaneo l'intervento del tennista transalpino che ha una raccolta di circa 20mila pezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Rubano l'album dei Pokemon a un bimbo di 4 anni. Atmane si trasforma in Babbo Natale e risolve tutto - Il piccolo Nino, 4 anni, francese di Grenoble, ha subito qualche giorno fa il furto. Lo riporta gazzetta.it
I ragazzini che a 10 anni rubano le carte Pokémon nelle edicole infilandosi le figurine nelle mutande VIDEO - A Jesolo lido, il titolare de “La Gioconda” ha filmato dei bambini che a 10 anni rubano carte Pokémon dalla sua edicola. blitzquotidiano.it scrive
Jesolo. Ladri bambini di 8-10 anni infilano in tasca le carte Pokémon e vanno via senza pagare. La furia del titolare: «Basta, li denuncio» - La segnalazione arriva da Riccardo Ferrazzo, titolare dell’edicola La Gioconda in Verdi, dove a sparire sono le ... Scrive ilgazzettino.it