Rubano l' album dei Pokemon a un bimbo di 4 anni Atmane si trasforma in Babbo Natale e risolve tutto

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piccolo Nino, 4 anni, francese di Grenoble, ha subito qualche giorno fa il furto. L'appello social dei genitori: "Aiutateci". Istantaneo l'intervento del tennista transalpino che ha una raccolta di circa 20mila pezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

