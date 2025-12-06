Rubano due bici di lusso e le lasciano poggiate al muro della banca | dipendenti le trovano ladri beffati
Milano, 6 dicembre 2025 – Forse hanno avuto paura, forse contavano di tornare più tardi a prenderle. I ladri - o il ladro - di due biciclette di lusso sono stati beffati dai dipendenti della banca davanti a cui avevano lasciato la refurtiva. Un furto con scasso consumato nella notte tra il 3 e il 4 dicembre in una zona periferica di Monza ha avuto un risvolto inaspettato ieri mattina, portando al recupero di due biciclette rubate, il cui valore complessivo si aggira intorno ai 2.200 euro. Le indagini per identificare i responsabili sono tuttora in corso. Le telecamere di sicurezza. L'attività investigativa ha preso avvio quando gli agenti dell'ufficio di Polizia Giudiziaria della polizia locale di Monza si sono recati sul luogo del reato per un sopralluogo tecnico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
