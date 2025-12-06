Rovinosa caduta per una biker interviene l' eliambulanza e il soccorso alpino

Nel pomeriggio di sabato una biker è caduta lungo il sentiero 709 nel comune di Casola Valsenio procurandosi una sospetta frattura ad una caviglia. La Centrale Operativa del 118 ha attivato la stazione territoriale monte Falco del Saer, i cui tecnici sono giunti sul posto per prestare soccorso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

